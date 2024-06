video suggerito

Allerta meteo gialla a Milano e in Lombardia, rischio temporali per oggi lunedì 10 giugno La Protezione Civile ha diramato l’allerta gialla per rischio temporali a Milano e in altre zone della regione Lombardia. Rovesci intensi potrebbero iniziare a verificarsi a partire dalle 18 di oggi, lunedì 10 giugno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

È attiva l'allerta gialla per rischio temporali a partire dalle 18 di oggi, lunedì 10 giugno, fino alle 6 di domani mattina, martedì 11 giugno. La Protezione Civile della Lombardia nel suo bollettino indica in un'infiltrazione di aria fresca in quota la causa dell'intensificazione del flusso instabile sulla Regione. Questo porterà a rovesci che potrebbero diventare nel corso della serata temporali. Le aree più colpite saranno il Nodo idraulico di Milano, la Pianura Centrale e l'Alta Pianura Orientale.

A partire dalle ore centrali del 10 giugno i rovesci sono attesi sui rilievi lombardi. Dopodiché questi si estenderanno verso l'alta pianura in serata e nel corso della notte si sposteranno da Ovest a Est. Rimane bassa la possibilità che si verifichino fenomeno forti o persistenti, ma anzi è più probabile che si abbattano temporali isolati, ma localmente intensi, soprattutto sulla zona di confine tra pianura e rilievi nella serata.

Le condizioni di instabilità persisteranno nelle prime ore di martedì 11 giugno, cosa che potrebbe portare a rovesci e temporali sparsi su tutte le aree della regione. In particolare, è più probabile che questi si abbattano sui settori di pianura, mentre a partire dalle ore centrali della giornata sui rilievi.

Dal tardo pomeriggio, e anche in serata, i fenomeni più intensi potrebbero verificarsi sulla pianura e sulle Prealpi. All'inizio sui settori occidentali, poi si dovrebbero spostare in serata e anche di notte sui settori più orientali. Queste, però, rimangono previsioni che dovranno essere valutate nuovamente dal Centro Funzionale della Protezione Civile per l'eventuale emissione di codici di allerta.