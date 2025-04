video suggerito

Filler e botox con siringhe non sterilizzate, adrenalina in caso di shock: scoperte due cliniche abusive in Lombardia Iniezioni di botulino, filler e tanto altro a prezzi allettanti e senza tempi di attesa. Il tutto senza aver alcun titolo, in ambulatori clandestini non sterilizzati e ad alto rischio per la salute dei clienti la cui età, in molti casi, era di appena vent’anni. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giulia Ghirardi

54 CONDIVISIONI condividi chiudi

Iniezioni di botulino, acido ialuronico, filler e tanto altro a prezzi allettanti e senza tempi di attesa. Il tutto senza aver alcun titolo e in ambulatori clandestini. Così sono state scoperte due cliniche estetiche abusive tra Bergamo e Brescia.

Secondo le prime informazioni disponibili, sarebbero stati i carabinieri del Nas (il comando dei carabinieri per la Tutela della Salute) di Brescia e la guardia di finanza a scoprire e quindi smantellare due cliniche estetiche abusive gestite da due donne di nazionalità rumena all'interno dei loro appartamenti nei comuni di Pisogne, in provincia di Brescia, e di Costa Volpino, in provincia di Bergamo. Proprio all'interno delle loro abitazioni, la due donne avrebbero eseguito pericolose iniezioni sottocutanee di botulino, acido ialuronico e filler di dubbia provenienza, senza alcuna abilitazione o autorizzazione, pubblicizzando l'attività attraverso numerosi post sui social media, tra cui Instagram e Facebook, con offerte economicamente allettanti.

Nei giorni scorsi le indagini hanno portato alla perquisizione delle abitazioni delle due indagate, nel corso delle quali sono stati trovati strumenti e sostanze mediche utilizzate illecitamente per trattamenti estetici al di fuori di qualsiasi autorizzazione e, dunque, ad alto rischio per la salute dei loro clienti la cui età, in molti casi, era di appena vent'anni. All'interno del frigorifero di uno degli indagati è stata anche trovata dell'adrenalina, pronta per essere iniettata in caso di shock anafilattico. Infine, nei due "laboratori" sono stati rinvenuti strumenti riutilizzati senza alcuna sterilizzazione, nonché flaconi di sostanze sconosciute non correttamente conservati.