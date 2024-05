video suggerito

Ancora temporali a Milano, diramata allerta meteo gialla: fino a quando durerà Oggi, giovedì 2 maggio, il centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo gialla per temporali per la città di Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, giovedì 2 maggio, il centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo gialla per temporali per la città di Milano. La misura entrerà in vigore nel primo pomeriggio di oggi e durerà fino a mezzanotte. Il centro operativo comunale della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare eventuali interventi.

Le previsioni meteo a Milano e in Lombardia

Sulla base delle previsioni meteorologiche diffuse da Arpa, emerge che in Lombardia è ancora soggetta a una circolazione depressionaria che determina condizioni atmosferiche instabili. Da ieri, mercoledì 1 maggio, si registrano piogge a tratti intense. Oltre che sul capoluogo meneghino, i temporali stanno interessando la provincia di Pavia e nelle prossime ore si sposterà verso le altre zone di pianura, le aree prealpine e alpine. Durante l'intera giornata di domani saranno possibili ancora deboli piogge o rovesci.

Nella notte preoccupano i livelli raggiunti dai fiumi Seveso e Lambro

Le forti piogge di questa notte hanno innalzato i livelli dei fiumi Seveso e Lambro. L'assessore comunale alla Sicurezza e Protezione Civile Marco Granelli ha detto: "Le piogge hanno causato un innalzamento dei livelli. Il Lambro in via Feltre è salito repentinamente da 0.80 metri delle 2.00 a 1.95 alle 4.30 ed ora è stabile".

"Anche il Seveso è salito in maniera repentina giungendo a via Valfurva a Niguarda a 1.70 alle 4.15, ma ora sta scendendo. Le perturbazioni si muovano da sud-est verso Milano, ed ora siamo in attesa di una nuova che sta salendo da Lodi. Per il Seveso la vasca di Milano è pronta per entrare in funzione e questo avviene quando il livello di via Valfurva sale a 1,88 metri".

Dove è stata diramata l'allerta meteo in Lombardia

Dalle 13 di oggi, giovedì 2 maggio, sarà diramata l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico nell'area dei Laghi e Prealpi Varesine, in Lario e Prealpi Occidentali, sul Nodo Idraulico di Milano. Sempre dalle 13 di oggi, giovedì 2 maggio, sarà prevista un'allerta meteo gialla per temporali in Pianura Centrale, Alta Pianura Orientale, Bassa Pianura Occidentale, Bassa Pianura Centro Occidentale, Bassa Pianura Centro-Orientale e Bassa Pianura Orientale.