Esonda anche il Seveso a Milano: il video del drone riprende l’alluvione in Brianza Esonda il Seveso a Niguarda, Milano. Mentre l’alluvione che tra stanotte e stamattina mercoledì 15 maggio ha colpito il Milanese si è fatta particolarmente intensa nei comuni di Gessate e Bellinzago Lombardo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

114 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo il Lambro, anche il fiume Seveso è esondato nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 17.30. La vasca di laminazione del Comune di Milano ha retto finché ha potuto. Poi, una volta riempita, le acque hanno invaso il quartiere milanese di Niguarda. "Questo perché – ha detto l'assessore comunale Marco Granelli – una vasca da sola non basta, servono anche quelle di Senago, Lentate e Paderno-Varedo. Dobbiamo fare tutte le vasche, per questo diciamo a Regione Lombardia che non dobbiamo perdere un minuto".

L’alluvione che tra stanotte e stamattina mercoledì 15 maggio ha colpito il Milanese si è fatta particolarmente intensa anche nei comuni di Gessate e Bellinzago Lombardo. Il centro di Gessate, in particolare, è stato chiuso per via dell’acqua e del fango che lo hanno invaso, trasformando le strade in veri e propri corsi d'acqua. A Bellinzago, invece, la situazione più critica si è verificata nella zona industriale. Problemi anche all'interno di un asilo nido del paese, che si era completamente allagato: all’interno c'erano circa 10 bambini e 6 adulti, stati portati in salvo.

(Arma dei Carabinieri) I Carabinieri all'asilo di Bellinzago Lombardo

In generale sono stati riportati numerosi danni a cantine, automobili e abitazioni della zona. Si segnalano allagamenti anche a Bussero, Melzo, Gorgonzola, Masate e Vaprio.

A Masate, nella Martesana, la scuola dell'infanzia Suor Rufini è stata evacuata dai vigili del fuoco di Milano a seguito dell'aumento del livello dell'acqua. L'evacuazione immediata è stata eseguita con un'autopompa.

Una casa allagata a Gessate

Disagi e rischi hanno interessato gran parte della Lombardia, coinvolgendo pesantemente anche la circolazione dei treni, in particolare le linee Varese-Milano-Treviglio, Milano-Lecco e Novara-Milano-Pioltello. Smottamenti e allagamenti, in particolare di sottopassi, si sono registrati nel Lodigiano e nel Varesotto. A Bulciago, nel Lecchese, è uscito dagli argini il torrente Bevera, e sono stati chiusi numerosi tratti di strada. Sotto osservazione anche il livello del lago di Como.