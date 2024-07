Il video dei due ladri che immobilizzano un’anziana a Milano e le strappano la collanina Due uomini hanno aggredito un’anziana alle spalle in via Caracciolo a Milano e le hanno strappato la collanina. Il video del colpo, avvenuto il 14 luglio, è stato condiviso sulla pagina Facebook del quartiere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

La rapina (frame di video da Facebook – residenti di Mac Mahon)

Un'anziana è stata rapinata nel pomeriggio di domenica scorsa, 14 luglio, mentre rientrava in casa in via Caracciolo, zona Cenisio, a Milano. Come si può vedere dal filmato registrato dalla telecamera di sorveglianza del palazzo, la donna è stata aggredita da due uomini appena aperto il portone: con il volto celato da una mascherina e un cappellino da baseball, uno l'ha immobilizzata mentre l'altro le ha strappato la collanina di dosso. I due, poi, sono riusciti a fuggire. Del caso se ne stanno occupando i carabinieri del Nucleo Radiomobile.

Il colpo ripreso dalla telecamera del condominio

L'aggressione, come si può vedere dal video caricato sulla pagina Facebook del quartiere, è andata in scena intorno alle 18:47 del 14 luglio in via Caracciolo. Il filmato ritrae una donna anziana che entra nel condominio dove risiede con il cane in braccio. Quando si volta per richiudere il portone, vede arrivare un uomo: pensando, probabilmente, che si tratti di un condomino, lo lascia entrare per cortesia.

Questo, però, con mascherina e cappellino da baseball, le si piazza alle spalle e le tappa la bocca con una mano. Una volta immobilizzata, entra in scena in complice che le strappa la catenina dal collo e la trascina a terra. Preso il bottino, i due scappano lasciando la vittima rovinare a terra.

Le condizioni dell'anziana

Il video termina con l'anziana che, con qualche difficoltà, riesce ad alzarsi e ad andare in strada. Presumibilmente il primo pensiero della donna è andato al suo cagnolino, che per lo spavento era fuggito. Alcuni passanti, poi, si sono avvicinati per prestarle soccorso.

L'anziana è stata raggiunta poco dopo dal figlio e dai carabinieri del Nucleo Radiomobile che hanno raccolto le prime informazioni. I due ladri, che avrebbero lasciato via Caracciolo in bici, sono ancora in fuga. Anche attraverso le immagini della telecamera, i militari stanno cercando di risalire alla loro identità. L'ipotesi, intanto, è che i due abbiano individuato la vittima del loro colpo già da tempo e la rapidità dell'azione fa pensare che l'abbiano pedinata arrivando a mettere a segno la rapina in pochi secondi.