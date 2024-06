video suggerito

Una donna aggredita e rapinata in casa sua: fermato un 25enne Una donna di 69 anni è stata aggredita nel suo appartamento a Milano: un 25enne è entrato nella sua abitazione per derubarla. L'uomo è stato arrestato.

A cura di Ilaria Quattrone

(Foto di repertorio)

Nel pomeriggio di ieri, sabato 22 giugno, una donna di 69 anni è stata aggredita e rapinata nel suo appartamento in via Varesina a Milano. L'episodio si è verificato intorno alle 18.30: un uomo avrebbe approfittato della porta lascia socchiusa per infilarsi nell'abitazione. La vittima si è quindi trovata faccia faccia con il ladro.

Il malvivente era armato: ha infatti estratto un coltello che ha puntato contro la donna. In questo modo, ha potuto strapparle una collanina e rubare alcuni gioielli di bigiotteria. Si è poi dato alla fuga. La 69enne ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine e ha raccontato l'accaduto. Gli agenti della Volanti, una volta ricevuta anche una descrizione, si sono subito attivati per trovare il ladro.

Poco dopo hanno individuato un ragazzo di 25 anni che aveva ancora la refurtiva. È stato fermato e identificato. Nel frattempo il bottino è stato restituito alla sua legittima proprietaria che fortunatamente non ha riportato ferite. Ovviamente è stata soccorsa in stato di choc, ma non è stato necessario il ricovero in ospedale. Il giovane, nel frattempo, è stato portato in Questura per tutti gli accertamenti di rito. È stato arrestato e adesso dovrà rispondere dell'accusa di rapina aggravata.