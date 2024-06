video suggerito

Rapina con la fidanzata un anziano e poi ferisce la complice: arrestato Un uomo è stato arrestato perché accusato di aver rapinato un anziano con la compagna e per aver accoltellato quest’ultima: gli episodi si sono verificati a Gonzaga (Mantova). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata di venerdì 7 giugno i carabinieri della stazione di Gonzaga (Mantova) hanno arrestato un uomo di 48 anni perché accusato di rapina aggravata ai danni di persona anziana e di lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma bianca.

L'arrestato è un cittadino italiano con diversi precedenti: era infatti già stato sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale. I militari lo hanno fermato dopo che nello stesso pomeriggio nella piazza Matteotti di Gonzaga avrebbe aggredito un anziano per rapinarlo del portafogli. Lo avrebbe fatto in compagnia della propria fidanzata: la coppia sarebbe scappata subito dopo. Gli investigatori, dopo aver ricevuto la segnalazione ed essersi recati sul posto, hanno immediatamente attivato le ricerche.

Li hanno trovati vicino alla loro abitazione provvisoria: il 48enne aveva ancora il portafogli della vittima e un coltello da cucina sporco di sangue. Lo avrebbe utilizzato per ferire al sopracciglio la fidanzata durante una discussione. Lo hanno fermato e portato in caserma. Nel frattempo hanno allertato i medici e i paramedici del 118 che hanno trasferito la donna in ospedale: non è in pericolo di vita.

Nelle ore successive hanno ricostruito la dinamica di quella giornata: è emerso che avrebbero tentato di ottenere cinquanta euro dall'anziano.

Quando questo si è rifiutato di consegnarli, lo avrebbero aggredito al collo e gli avrebbero sottratto il portafogli. Il 48enne è stato arrestato ed è stato trasferito in carcere. La compagna è stata invece denunciata perché accusata di concorso in rapina.