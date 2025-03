video suggerito

“Se parli ancora ti taglio la testa”: minaccia la moglie, la figlia chiama i carabinieri e lo fa arrestare “Se parli ancora ti taglio la testa”: così un uomo di 59 anni ha minacciato la moglie davanti alla figlia di 15 anni. La ragazzina ha subito chiamato i carabinieri e consentito l’arresto del padre. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella serata di sabato 28 febbraio in un'abitazione di Sermide e Felonica, comune in provincia di Mantova, un uomo di 59 anni avrebbe minacciato e maltrattato la moglie di 57 anni. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, la donna stava cucinando insieme al marito quando, a un certo punto, avrebbe chiesto al marito di non parlare perché avrebbe avuto un forte mal di testa.

Il marito si sarebbe arrabbiato e avrebbe minacciato la donna: avrebbe infatti afferrato un coltellato da cucina, lungo 32 centimetri, e le avrebbe detto "se parli ancora ti taglio la testa". Ad assistere alla discussione, c'era la figlia: una ragazzina di quindici anni. L'adolescente, capendo che la madre era in serio pericolo, ha deciso di chiamare i carabinieri. L'operatore della centrale operativa di Gonzaga ha subito inoltrato la richiesta di aiuto.

Sono così intervenuti i militari che erano impegnati in un servizio per il controllo sul territorio. Una volta sul posto, hanno ricostruito la dinamica e scoperto che non era la prima volta che avvenivano discussioni simili. In questo caso, l'uomo avrebbe però brandito il grosso coltello: è stato così arrestato perché accusato di maltrattamenti in famiglia. Fortunatamente la moglie non ha riportato alcuna ferita. I militari, dopo aver eseguito tutte le misure di rito, lo hanno poi trasferito nel carcere di Mantova dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria.