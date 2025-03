Colpita con diverse martellate alla testa e al braccio nel Mantovano: grave in ospedale una donna di 48 anni

video suggerito

A cura di Giulia Ghirardi

L'aggressione potrebbe essere stata commessa con l'utilizzo di un martello. Questo è quello che sembrano suggerire le ferite riportate da una donna di 48 anni che è stata ricoverata in ospedale con diverse ferite alla testa e a un braccio. Per lei una prognosi di dieci giorni.

Secondo quanto riportato da La Voce di Mantova, l’episodio sembra essersi verificato nel pomeriggio di due domeniche fa nel quartiere dei Cinque Continenti, in via Kennedy a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. Dopo aver riportato diverse ferite sul corpo, la donna è stata trasferita all’ospedale di Mantova per ricevere le cure necessarie. Una volta lì, però, non avrebbe fornito informazioni su chi l’abbia colpita né sui motivi dell’aggressione. Secondo quanto stabilito dai protocolli, è stata attivata la procedura per un possibile caso di “codice rosso”. Tuttavia, avendo ricevuto una prognosi inferiore a 20 giorni, potrebbe non essere avviata un’indagine formale da parte delle forze dell'ordine in assenza di una denuncia da parte della vittima.

Un caso che sembra ricordarne un'altro successo appena un mese fa, mercoledì 12 febbraio, e non troppo lontano, a Roncoferraro (Mantova). In quel caso una donna di 38 anni era stata colpita con dieci martellate in testa dall’ex fidanzato. A salvarla era stato un corriere che l'aveva vista sanguinante alla finestra di casa, mentre chiedeva disperatamente aiuto. L’uomo era stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio, mentre la donna era finita in ospedale in condizioni critiche.