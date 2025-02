video suggerito

Colpita con dieci martellate in testa dall'ex fidanzato: in fin di vita una donna a Mantova La donna è stata salvata da un corriere che l'ha notata sanguinante alla finestra di casa a Roncoferraro (Mantova) mentre chiedeva disperatamente aiuto. L'ex compagno, già denunciato per stalking, l'ha colpita con una decina di martellate al cranio.

Tentato omicidio in provincia di Mantova, dove una donna di 38 anni si trova ora in fin di vita. A salvarla è stato un corriere che l'ha vista sanguinante alla finestra di casa a Roncoferraro, mentre chiedeva disperatamente aiuto. L'uomo ha così chiamato l'ambulanza: in ospedale è emerso che il suo ex compagno l'aveva colpita con una decina di martellate al cranio, causandole gravi lesioni alla testa. La donna, 38 anni, è ricoverata in ospedale e al momento, dopo un intervento chirurgico d'urgenza, risulta ancora in pericolo di vita. Mentre il responsabile, 40 anni, è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio.

La vittima, originaria del Marocco, risiede da tempo nel Mantovano con suoi due figli di 11 e 9 anni. Proprio nei giorni scorsi aveva denunciato l'uomo per stalking: l’uomo avrebbe infatti tentato più volte di entrare nell’abitazione della ex, presentandosi in svariati momenti del giorno sotto casa. Un assedio tale da costringere la 38enne a installare una telecamera esterna, messa fuori servizio dallo stesso 40enne. Ma ad incastrare l'uomo ci sarebbero anche numerosi testimoni che lo avrebbero visto allontanarsi dall’abitazione della donna dopo averla massacrata di colpi alla nuca, ancora ricoperto di sangue.