Si lamenta per l’attesa in pronto soccorso e dà un pugno in faccia a un’infermiera: denunciato 70enne I carabinieri di Porto Mantovano hanno denunciato un 70enne per lesioni aggravate a personale sanitario. L’anziano lo scorso 9 marzo avrebbe dato un pugno in faccia a un’infermiera del pronto soccorso dell’ospedale Poma lamentandosi per i tempi d’attesa eccessivi. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

Un 70enne è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Porto Mantovano perché accusato del reato di lesioni aggravate a personale sanitario. L'anziano lo scorso 9 marzo avrebbe colpito al volto con un pugno un'infermiera di turno al pronto soccorso dell'ospedale Poma di Mantova. La 37enne ha subito lesioni giudicate guaribili in 8 giorni.

Stando a quanto ricostruito dai militari, l'aggressione si sarebbe verificata nella notte del 9 marzo nei pressi dell'ingresso del triage del pronto soccorso dell'ospedale Poma. Un paziente di 70 anni, dopo essersi lamentato dell'attesa per la visita giudicata eccessiva, avrebbe sferrato un pugno al volto di un'infermiera 37enne in turno in quel momento. La professionista era stata, poi, presa in cura dal medico presente in pronto soccorso, il quale ha refertato le lesioni riportate dall'infermiera giudicandole guaribili in 8 giorni. Il 70enne è stato, invece, denunciato dai carabinieri con l'accusa di lesioni aggravate a personale sanitario.

Alcuni giorni prima, il 28 gennaio, si era verificata un'altra aggressione ai danni del personale sanitario all'ospedale Civile di Asola (in provincia di Mantova), anche se senza alcun contatto fisico. Un 36enne di Canneto sull'Oglio era stato trasportato in pronto soccorso perché aveva abusato di sostanze alcoliche. Al momento del triage, il giovane avrebbe minacciato di morte un operatore sanitario. Poco dopo sul posto è intervenuto un equipaggio del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castiglione delle Stiviere. L'operatore sanitario di 35 anni ha presentato querela e i carabinieri della Stazione di Bozzolo hanno denunciato il 36enne per minaccia aggravata.