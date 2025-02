video suggerito

Litiga con un vicino e cadendo si rompe il femore, muore poco dopo in ospedale a Mantova: sequestrata la salma dell'uomo Un uomo si è rotto il femore in seguito a una caduta provocata da una lite con un vicino di casa. L'uomo è stato portato all'ospedale Poma di Mantova dove è morto poco dopo. La procura ha aperto un'indagine.

A cura di Giulia Ghirardi

Era arrivato in ospedale una decina di giorni fa dopo essersi fratturato il femore in seguito a una caduta dalle scale provocata da una lite con un vicino di casa. L'uomo è stato portato all'ospedale Poma di Mantova dove è morto poco dopo. La procura ha aperto un'indagine per verificare se ci sia correlazione tra l'aggressione e il successivo decesso.

Secondo le prime ricostruzioni, ieri, lunedì 24 febbraio, è stato eseguito il primo atto d'indagine della procura di Mantova riguardo alla morte di un 80enne avvenuta lo scorso fine settimana all'ospedale Carlo Poma. Secondo quanto appreso, sembra che l'anziano fosse finito in ospedale all'incirca una decina di giorni fa per essersi fratturato il femore in seguito a una caduta dalle scale del condominio in cui abitava nel quartiere Due Pini.

La caduta dell'80enne sarebbe stata provocata da un'aggressione subita da parte di uno dei vicino di casa con cui l'uomo avrebbe avuto una discussione. In seguito alla lite, l'anziano era quindi stato ricoverato nel reparto di Ortopedia del Poma dove è poi deceduto.

Nella giornata di ieri sono stati celebrati i funerali, ma, nel frattempo, è partito un esposto alla procura che ha deciso di approfondire la vicenda. Per questo motivo la salma, destinata al crematorio, ieri è stata bloccata e sequestrata. Nelle prossime ore si prevedono accertamenti medico-legali per stabilire se ci sia una correlazione tra l'aggressione subita dall'anziano e il successivo decesso.