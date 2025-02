Minacce di morte e aggressioni a una vicina di casa: 74enne accusato di stalking e lesioni

video suggerito

A cura di Giulia Ghirardi

Minacce di morte e liti sempre più violente fino all'aggressione. Questo è quanto avrebbe subito una donna nel Mantovano, vicina di casa di un 74enne ora accusato di stalking e lesioni nei suoi confronti.

Secondo quanto emerso dalle prime testimonianze, sembra che l'uomo, un 74enne residente a Gazzo Bigarello, per lungo tempo abbia perseguitato una sua vicina di casa con insulti e dispetti di natura sempre peggiore. I dissidi sarebbero iniziati quando il 74enne avrebbe iniziato a pretendere di avere il completo dominio sul cortile comune degli appartamenti del condominio e, di fronte a un'opposizione della donna, l'uomo avrebbe cominciato a perseguitarla, minacciarla di morte e in un'occasione, avvenuta il 18 febbraio 2022, anche aggredirla. In quel frangente la donna era stata colpita e portata all'Ospedale Poma di Mantova per essere medicata.

Stanca e impaurita del comportamento dell'uomo, la donna avrebbe quindi sporto querelato contro l'uomo e si sarebbe poi costituita parte civile con l'avvocato Giovanni Gasparini nel processo contro il 74enne, accusato di stalking e lesioni nei suoi confronti.

Stando a quanto emerso dalle indagini, l'imputato sarebbe stato protagonista già in passato di episodi di rissa con lesioni che avrebbero visti coinvolti altri condomini, i quali esasperati avevano addirittura deciso di traslocare. L'ultimo aggiornamento sulla vicenda risale a ieri, quando il Gup di Mantova avrebbe rinviato a giudizio l'uomo che ora dovrà affrontare il processo con rito abbreviato il prossimo 26 marzo.