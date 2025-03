video suggerito

Prova a entrare in casa dell'ex compagna e accoltella il vicino 25enne che cerca di calmarlo: 50enne denunciato I carabinieri hanno denunciato a piede libero un 50enne di Albuzzano (Pavia) per lesioni personali aggravate. L'uomo avrebbe provato a entrare nella casa dell'ex compagna e avrebbe accoltellato con un taglierino il vicino 25enne della donna.

A cura di Enrico Spaccini

Un 50enne di Albuzzano (in provincia di Pavia) è stato denunciato per lesioni personali aggravate dall'uso di arma bianca nella notte tra domenica 30 e lunedì 31 marzo. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo avrebbe cercato di entrare nell'abitazione dell'ex compagna e avrebbe ferito con un colpo di taglierino il vicino 25enne della donna intervenuto in difesa di lei. Il ragazzo è stato medicato e dimesso con una prognosi di 10 giorni, mentre il 50enne, fuggito prima dell'arrivo dei militari, è stato rintracciato poche ore dopo in una casa disabitata del paese.

Il 50enne si sarebbe presentato davanti alla casa dell'ex compagna ad Albuzzano nella serata del 30 marzo e avrebbe cominciato a suonare il campanello con insistenza e a bussare contro la porta. Di fronte al rifiuto della donna di farlo entrare, avrebbe iniziato a urlare. A quel punto, il vicino 25enne sarebbe uscito per provare a calmarlo e per invitarlo ad andarsene. Il 50enne avrebbe estratto un taglierino e lo avrebbe usato per colpire il giovane al costato.

I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure al 25enne sul posto e lo hanno trasportato al pronto soccorso del policlinico San Matteo di Pavia dove è stato medicato e dimesso con 10 giorni di prognosi. Il 50enne, invece, era riuscito ad allontanarsi in auto prima dell'arrivo dei carabinieri. I militari lo hanno, poi, rintracciato verso le 2 della notte in una casa disabitata della zona. L'uomo è stato denunciato a piede libero con l'accusa di lesioni. I carabinieri hanno posto sotto sequestro il taglierino che avrebbe usato per colpire il 25enne.