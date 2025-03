video suggerito

Lite tra ragazze per un post sui social finisce a coltellate: ferito un 30enne, denunciato un 20enne Un 30enne è stato ferito al collo da una coltellata nel pomeriggio del 17 marzo a Darfo Boario Terme (Brescia). A colpirlo, al termine di una lite, sarebbe stato un 20enne, denunciato dai carabinieri per lesioni personali aggravate.

A cura di Enrico Spaccini

(Archivio)

Un 30enne è stato accoltellato in strada in seguito a una lite nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 17 marzo, a Darfo Boario Terme (in provincia di Brescia). Gli accertamenti dei carabinieri sono ancora in corso, ma pare che il giovane fosse intervenuto in una discussione tra una sua amica di 18 anni e un'altra ragazza. Ad un certo punto, un 20enne, con il quale la 18enne avrebbe avuto in passato una relazione, si sarebbe scagliato contro di lei con un coltello e il 30enne sarebbe intervenuto in sua difesa. Il ferito è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale Civile di Brescia, dove è ancora ricoverato con prognosi riservata, mentre l'aggressore è stato denunciato dai militari per lesioni personali aggravate.

L'episodio si è verificato intorno alle 18:30 del 17 marzo in via Manifattura Olcese, nei pressi del piazzale di un centro commerciale nel centro cittadino di Boario Terme. Stando a quanto ricostruito finora, la 18enne, residente in Alta Valle, stava girando con alcuni amici quando si sarebbe imbattuto in un'altra ragazza accompagnata da altri giovani. Le due ragazze si sarebbero messe a discutere in merito a un post che la 18enne avrebbe pubblicato su un social. Non è chiaro ancora se la disputa era incentrata sul contenuto del post in sé o su un commento.

All'improvviso, un 20enne, di origini magrebine, residente in Valcamonica e conosciuto alle forze dell'ordine, si sarebbe scagliato con un coltello contro la 18enne, con cui avrebbe avuto una relazione. Il 30enne, originario del Gambia, sarebbe intervenuto in difesa della ragazza, rimediando un fendente all'altezza del collo. I carabinieri della Compagnia di Breno, però, stanno ancora indagando sulla dinamica per capire se il 20enne si sia effettivamente diretto subito contro la ragazza o se in realtà voleva colpire l'altro giovane.

Poco dopo, il 30enne è stato trasportato all'ospedale di Esine e poi, in eliambulanza, al Civile di Brescia dove è ancora ricoverato. Le sue condizioni sono gravi, la prognosi è riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Trasportata in pronto soccorso anche la 18enne, sotto choc per quanto accaduto. Il 20enne, che era scappato subito dopo l'aggressione, è stato rintracciato dai militari e denunciato per lesioni personali aggravate.