video suggerito

Teneva la moglie legata al polso in casa davanti ai figli piccoli: arrestato 38enne a Mantova I carabinieri di i Gazoldo degli Ippoliti (Mantova), intervenuti il 18 febbraio dopo la segnalazione di un vicino di casa, hanno trovato la moglie legata con una corda. Il marito è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

45 CONDIVISIONI condividi chiudi

Era costretta a stare sempre accanto al marito, legata per il polso. Il tutto anche davanti ai figli minorenni.

Un uomo di origine indiana, residente nel Mantovano, è stato arrestato il 18 febbraio scorso dai carabinieri di Gazoldo degli Ippoliti (Mantova) per maltrattamenti in famiglia. I militari, intervenuti dopo la segnalazione di un vicino di casa della coppia, hanno trovato la moglie, una connazionale di 37 anni, legata con una corda al marito, 38 anni, come un cane al guinzaglio. Un modo di controllare ogni singola azione della donna, che non era libera di muoversi in autonomia.

La pratica, evidentemente, si ripeteva ogni giorno, tanto da richiedere l'intervento dei sanitari del 118: alla donna, subito trasportata all'ospedale di Mantova per accertamenti sul suo stato di salute, è stata riscontrato infatti uno schiacciamento al polso destro, giudicato guaribile in cinque giorni di prognosi.

Il marito violento è stato quindi arrestato e, su ordine del pm, è stato rinchiuso nel carcere di Mantova, a disposizione dell’autorità giudiziaria.