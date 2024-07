Trova un ladro in casa, ragazza di 21 anni lo chiude in camera: la polizia lo trova nascosto sotto il letto

video suggerito

Si è trovata faccia a faccia con il ladro, richiamata da alcuni rumori strani che provenivano dalla zona notte della casa. E ha avuto la prontezza di chiudere a chiave la stanza, per poi chiamare immediatamente la polizia. È successo nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 30 giugno, in uno stabile di via privata Maddalena Giudice Donadoni a Milano, zona Bovisasca.

Secondo quanto ricostruito intorno alle 19.30 il ladro, minorenne, avrebbe fatto irruzione nell'appartamento al piano terra dalla finestra di una stanza, probabilmente convinto di poter agire indisturbato. Dopo pochi minuti, però, si sarebbe trovato proprio davanti alla padrona di casa, 21 anni, che dopo una iniziale reazione di spavento ha chiuso la porta per intrappolare il ragazzino all'interno della camera. I poliziotti, immediatamente chiamati dalla giovane, l'hanno trovato lì, nascosto sotto il letto.

Il giovanissimo è stato ammanettato e condotto al carcere minorile Beccaria con l'accusa di tentato furto. La ragazza non ha riportato ferite.