Ruba lo smartphone dalla tasca di una passante a Milano: dietro di lui ci sono i poliziotti che lo fermano Il ladro era seguito a vista dagli agenti: avevano notato che, passeggiando in zona piazza Oberdan a Milano, osservava con attenzione le borse e le tasche dei passanti. Il furto, immediatamente sventato, è avvenuto all'interno della stazione di Porta Garibaldi.

Nella serata di lunedì 24 giugno, all'interno della stazione Garibaldi a Milano, la. polizia ha arrestato un ragazzo di 26 anni. Il giovane aveva appena rubato uno smartphone, sfilandolo di nascosto dalla borsa di una passeggera 35enne: non sapeva, però, che da tempo era controllato a vista da alcuni poliziotti della Squadra mobile milanese. Immediatamente bloccato dagli agenti, così, ha subito restituito il cellulare alla vittima, ancora ignara di quanto appena accaduto. Per lui, portato in Questura dopo il fatto, l'accusa è quella di rapina aggravata.

Gli agenti della Squadra Mobile milanese avevano notato tre persone che, passeggiando in piazza Oberdan, zona Porta Venezia, osservavano con attenzione le borse e le tasche dei passanti: per questo motivo hanno deciso di pedinarli. Dopo aver seguito i turisti per diverse fermate delle stazioni metropolitane di Loreto, Caiazzo e Porta Garibaldi, i tre si sono separati. Il 26enne si è diretto verso la stazione ferroviaria di Porta Garibaldi e, nel salire le scale che conducono ai binari, si è posizionato alle spalle di una donna italiana di 35 anni, tenendola d'occhio e aspettando un suo momento di distrazione. Durante il tragitto l’uomo, con destrezza, ha così infilato la mano all’interno della tasca della giacca della donna e si è finalmente impossessato del suo cellulare. È in quel momento che sono entrati in azione i poliziotti, che da da tempo tenevano d'occhio il giovane, fermando il ladro e riconsegnando il cellulare alla legittima proprietaria.