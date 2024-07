video suggerito

Sale su un taxi fuori servizio e si arrabbia perché non parte: tassista chiama il 112 e viene rapinato dal cliente A Milano un 25enne ha provato a fermare un tassista che aveva finito il suo turno minacciandolo di portarlo dove voleva: quando il professionista si è rifiutato, il ragazzo gli ha rubato il cellulare.

A cura di Giorgia Venturini

Con insistenza aveva cercato di convincere un tassista a prendere la corsa anche se era fuori servizio. Quando se è trovato una risposta negativa è andato in escandescenza e gli ha rubato il telefono. Tutto è accaduto verso mezzanotte di giovedì sera a Milano. Alla fine l'uomo è stato arrestato dalla polizia.

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, in viale De Gasperi, zona Certosa, un 25enne ha provato a fermare un tassista, ovvero un uomo di 47 anni, che aveva finito il suo turno. Si è subito infilato nell'abitacolo e minacciosamente ha chiesto di essere portato in un posto. Il 47enne però non si è lasciato intimidire e ha chiesto al ragazzo di uscire dal taxi. Il 25enne non è sceso, anzi si è scagliato ancora contro il tassista fino a rubargli il cellulare. Solo allora ha tentato la fuga.

La rapina è avvenuta quando il tassista ha preso il telefono per avvertire il 112: era riuscito ad attivare la chiamata ma il ragazzo poi è stato più rapido e ha afferrato il cellulare prima di scappare via. Il giovane però è stato subito raggiunto dalla vittima e tra i due è scoppiata una breve colluttazione. In poco tempo i poliziotti sono arrivati sul posto e hanno arrestato il 25enne: dovrà ora difendersi dall'accusa di rapina.