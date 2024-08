Tassista aggredito e rapinato a Milano: due uomini lo hanno preso a pugni dopo la corsa

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di lunedì 5 agosto un uomo di 44 anni è stato arrestato perché accusato di rapina aggravata in concorso: avrebbe infatti aggredito e derubato un tassista dopo una corsa. L'episodio si è verificato intorno alle 23.20 di ieri e precisamente in via Vitruvio a Milano.

Il 44enne sarebbe stato aiutato da un complice, un 32enne. I due sono saliti sull'automobile bianca, guidata da un sessantenne. Arrivati sul luogo indicato, la coppia è scesa e ha atteso che il tassista aprisse il bagagliaio. Appena richiuso, i due lo avrebbero preso a pugni in faccia. Gli avrebbero poi portato via il cellulare di servizio e quello personale. La vittima è riuscita a contattare le forze dell'ordine.

Gli agenti della Questura, grazie all'aiuto della centrale radiotaxi, hanno localizzato i due telefoni: si trovavano in piazza Duca d'Aosta. I poliziotti si sono quindi recati sul posto e hanno rintracciato il 44enne e il complice. Il primo è stato beccato proprio mentre stava buttando i dispositivi. L'uomo di 44 anni è stato arrestato e adesso dovrà rispondere dell'accusa di rapina aggravata in concorso. Il 32enne, invece, è stato indagato a piede libero.

Il tassista fortunatamente non ha riportato gravi ferite e non è in pericolo di vita.