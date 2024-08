video suggerito

Armato di coltello, prova a rapinare un uomo che gioca a carte al parco Bruni di Milano: arrestato 64enne I carabinieri hanno arrestato con l'accusa di tentata rapina un 64enne nella serata del 23 agosto. L'uomo, armato di coltello, aveva provato a rapinare un giocatore di carte nel parco Bruni di Milano. Un mese fa avrebbe accoltellato un 33enne nella stessa zona.

A cura di Enrico Spaccini

(Archivio)

Un 64enne è stato arrestato nella sera di ieri, venerdì 23 agosto, dai carabinieri del Nucleo radiomobile in zona Bande Nere a Milano. Stando a quanto ricostruito, l'uomo poco prima aveva provato a derubare un 60enne che stava giocando a carte ai giardini ‘Nino Bruni' in viale Caterina da Forlì puntandogli un coltello su un fianco. Portato in caserma, il 64enne è stato riconosciuto quale autore di un altro colpo simile avvenuto nella notte tra il 27 e 28 luglio scorsi in circostanze simili ai danni di un 33enne. Condotto in carcere a San Vittore, è accusato di tentato rapina aggravata ed è stato denunciato a piede libero per porto abusivo d'armi.

La tentata rapina del 23 agosto

A lanciare l'allarme nella serata del 23 agosto era stata la sorella della vittima. Il 60enne di origine filippina, che stava giocando a carte insieme a un gruppo di connazionali, era stato minacciato da un 64enne armato di coltello. Prima dell'arrivo dei carabinieri, però, l'uomo si era allontanato verso la fermata dell'autobus e, nel tragitto, aveva gettato un tirapugni in un cestino della spazzatura, poi recuperato dai militari.

Una volta bloccato, il 64enne è stato perquisito e addosso sono stati trovati un coltello da tavola con una lama di 11 centimetri e un taglierino. Diverse persone hanno assistito alla tentata rapina del 23 agosto. Questi conoscevano il 33enne che era stato rapinato un mese fa in quegli stessi giardini in una circostanza simile. Lui stesso si è presentato in caserma poco dopo l'arresto del 64enne e lo ha riconosciuto quale suo assalitore.

Il colpo di luglio e l'arresto

Nella notte tra il 27 e il 28 luglio, il 33enne era stato pugnalato alla pancia durante un tentativo di rapina al parco ‘Nino Bruni'. Il giovane era finito in condizioni gravissime all'ospedale Niguarda di Milano, dove era stato dimesso con una prognosi di 30 giorni. Il suo assalitore sarebbe, dunque, lo stesso 64enne, operaio filippino regolare in Italia, che un mese più tardi ha tentato lo stesso colpo ai danni di un 60enne.

Il 64enne, che ha alle spalle precedenti specifici, a luglio era riuscito a scappare, ma ora è stato arrestato. L'uomo è stato trasferito nel carcere di San Vittore, dove sarà sentito dal giudice nell'interrogatorio di convalida.