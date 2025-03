video suggerito

Rubano in una casa e aggrediscono la proprietaria che ha provato a fermarli: arrestati due uomini I carabinieri di Nerviano (Milano) hanno arrestato un 45enne e un 43enne per rapina impropria nel pomeriggio dell’8 marzo. I due sarebbero gli autori di un colpo avvenuto poco prima a Tradate (Varese). Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enrico Spaccini

68 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un 45enne e un 43enne sono stati arrestati nel pomeriggio di ieri, sabato 8 marzo, con l'accusa di rapina impropria a Nerviano (nella Città Metropolitana di Milano). Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbero stati loro, poco prima, a rubare da un'abitazione di Tradate (in provincia di Varese). A dare l'allarme era stata la stessa proprietaria di casa, che li aveva colti sul fatto e aveva provato a fermarli riportando traumi per 7 giorni di prognosi.

Il colpo era andato in scena intorno alle 17 dell'8 marzo in un'abitazione di Tradate. Due soggetti erano riusciti a entrare e a prendere circa 2.500 euro e alcuni orologi. La proprietaria di casa, però, li aveva scoperti e tra i tre era nato un tafferuglio. I malviventi erano comunque riusciti ad allontanarsi a bordo di un'auto.

La donna ha dato subito l'allarme e la centrale operativa di Saronno ha diffuso un alert alle Volanti. Grazie al sistema di lettura targhe, l'auto con la quale i due sarebbero fuggiti è stata intercettata in breve tempo mentre transitava per Nerviano. Là una pattuglia dei carabinieri della Stazione locale li ha fermati e tratti in arresto con l'accusa di rapina impropria.

I due sarebbero un 45enne e un 43enne, entrambi di nazionalità romena, e sono stati condotti nel carcere di San Vittore a Milano. La proprietaria di casa è stata, invece, accompagnata al pronto soccorso. Là è stata medicata dal personale sanitario a causa di un trauma al ginocchio e alla cervicale rimediati nello scontro con i due rapinatori. La donna è stata dimessa con una prognosi di 7 giorni e i militari le hanno restituito il bottino del colpo.