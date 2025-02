Rubano l’auto a padre e figlio durante le prove di guida, poi rapinano una farmacia: arrestati

video suggerito

Immagine di repertorio

Hanno minacciato con pistole a salve padre e figlio che stavano facendo una lezione di guida, e si sono impossessati dell'auto. Con la vettura rubata hanno messo a segno una rapina in una farmacia e si sono dati alla fuga, ma sono stati intercettati da una pattuglia dei Carabinieri che ha cominciato a inseguirli. Dopo una lunga corsa attraverso l'hinterland milanese, i due ladri hanno abbandonato l'auto e hanno tentato di scappare a piedi, ma sono stati raggiunti e arrestati con l'accusa di duplice rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

Tutto è cominciato lunedì 24 febbraio a Nerviano, comune all'interno della città metropolitana di Milano. Un 26enne e un 28enne, armati di pistole che si sono poi rivelate a salve, hanno fermato un'auto con a bordo padre e figlio intenti nelle prove di guida. Minacciandoli con le armi, sono riusciti a far scendere gli occupanti e si sono impossessati della macchina. I due ladri sono scappati con l'auto rubata e sono andati a rapinare una farmacia comunale di Garbagnate Milanese, per poi riprendere la fuga in direzione Senago.

I due uomini sono stati intercettati da pattuglia dei carabinieri che ha cominciato ad inseguirli attraverso i comuni di Cesate, Senago, Garbagnate Milanese e Lainate. Durante la corsa i rapinatori hanno cercato di seminare gli agenti con manovre spericolate, colpendo due automobili. Alla fine dell'inseguimento i due ladri hanno deciso di abbandonare l'auto e tentare la fuga a piedi, ma i carabinieri della stazione di Rho, con i colleghi della compagnia di Legnano, sono riusciti a fermarli e arrestarli.