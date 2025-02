video suggerito

Noleggia un'Enjoy senza patente, viene inseguito dalla Polizia e tenta di fuggire a piedi: arrestato Un 20enne è stato arrestato a Milano dopo che, alla guida di una macchina a noleggio senza patente, è fuggito dalla Polizia passando con il rosso e tamponando un'altra vettura. Una volta fermato, il conducente ha speronato la volante degli agenti e ha poi cercato invano di scappare a piedi.

Guidava senza patente una macchina presa a noleggio a Milano e quando la Polizia gli ha intimato l'alt lui non si è fermato. Gli agenti sono partiti all'inseguimento dell'automobile, che nella fuga è passata con il semaforo rosso e ha tamponato una macchina. Una volta fermato, il ragazzo alla guida, un 20enne, ha tentato di farsi strada speronando la volante della Polizia per poi tentare di fuggire a piedi.

Tutto è successo attorno alle 11:00 di sera di sabato 1 febbraio, quando in viale Bianca Maria, nella zona est di Milano, la Polizia ha cercato di fermare un'auto Enjoy presa a noleggio che sfrecciava ad alta velocità con due persone a bordo. Il 20enne alla guida non si è fermato all'alt degli agenti e ha continuato la sua corsa su viale Regina Margherita, che ha attraversato senza curarsi dei semafori rossi e tamponando un'altra vettura. Arrivato in Porta Romana, il ragazzo ha tentato di imboccare corso Lodi, ma la volante della Polizia gli si è affiancata impedendogli di svoltare. Il conducente ha speronato l'auto degli agenti cercando di farsi spazio, ma quando ha visto che il tentativo non è andato a buon fine, è sceso dalla macchina e si è dato alla fuga a piedi.

Anche l'altro ragazzo seduto nel posto del conducente è scappato correndo, ma nella direzione opposta all'amico. Il conducente è stato raggiunto dagli agenti ed è stato identificato: si trattava di un 20enne con alcuni precedenti e non risultava in possesso di una patente di guida.

La Polizia lo ha arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamenti, contestazioni a cui dovrà rispondere insieme alle accuse per aver guidato senza patente, essere passato con il semaforo rosso e aver provocato incidenti stradali nella fuga. L'altro ragazzo è riuscito a fuggire e non è ancora stato identificato, ma gli inquirenti sono al lavoro per risalire al suo nominativo e rintracciarlo.