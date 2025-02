video suggerito

Provano a scappare dalla polizia per le strade di Milano, ma rimangono bloccati nel traffico: arrestati due 21enni Dopo aver ignorato l’alt intimato loro dagli agenti due ragazzi di 21 anni sono scappati a bordo di una Panda tra le vie di Quarto Oggiaro. Rimasti bloccati nel traffico, però, hanno deciso di abbandonare l’auto per continuare la fuga a piedi. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giulia Ghirardi

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ennesimo inseguimento tra le strade di Milano. Questa volta a essere coinvolti sono due ragazzi di 21 anni che, dopo aver ignorato l'alt intimato loro dagli agenti, sono scappati a bordo di una Panda tra le vie di Quarto Oggiaro. Bloccati nel traffico, però, hanno deciso di abbandonare l'auto per continuare la fuga a a piedi. Sono stati arrestati poco dopo dagli agenti della polizia.

Secondo le prime ricostruzioni, l'inseguimento sembra essere avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 5 febbraio 2025,in via Stephenson, a Quarto Oggiaro, quartiere alla periferia nord-ovest di Milano. Più precisamente, sembra che alle 16.30 gli agenti della polizia abbiamo intimato l'alt ai due ragazzi a bordo di una Panda. Al posto di fermarsi i 21enni si sarebbero però dati alla fuga percorrendo l'intera via in contromano.

L'inseguimento tra la volante e la Panda sembra quindi essere proseguito nella direzione di via Castellammare. Dopo aver percorso una serie di vie limitrofe, aver sbattuto contro alcune auto parcheggiate e aver rischiato di travolgere un'anziana intenta a spingere la carrozzina del marito, i due sarebbero infine giunti in via Amoretti. Qui, bloccati nel gorgo dell'intenso traffico pomeridiano, i 21enni avrebbero quindi deciso di abbandonare l’auto e proseguire a piedi. È a questo punto, però, che gli agenti sono riusciti a raggiungerli e a bloccarli, prima che uno dei due s'infilasse nell'abitacolo della macchina di una donna e la costringesse a lasciargli il volante.

I ragazzi avrebbero dichiarato agli agenti di essere scappati perché senza patente. Dagli accertamenti svolti dai poliziotti è emerso che i due 21enni, entrambi italiani e residenti nella zona, avrebbero già precedenti per reati contro il patrimonio. Adesso i due dovranno anche rispondere dell'accusa di resistenza e di tentata rapina.