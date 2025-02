video suggerito

Ancora un inseguimento a Milano tra un’auto rubata e la polizia: arrestato 20enne, denunciato un minore Un altro inseguimento a Milano. Questa volta a essere coinvolti sono un ragazzo di 20 anni e un minorenne che dopo aver rubato una Panda, sono stati inseguiti da una volante della polizia. Il 20enne è stato arrestato, il minorenne denunciato. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giulia Ghirardi

32 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si allunga ancora la lunga lista di inseguimenti che si sono verificati a Milano negli ultimi mesi. Questa volta a essere coinvolti sono un ragazzo di 20 anni e un minorenne che dopo aver rubato una Panda, hanno ignorato l'alt degli agenti e sono stati inseguiti dalla volante della polizia. Il 20enne è stato arrestato, il minorenne denunciato.

Stando alle prime ricostruzioni, l'allarme sarebbe scattato alle ore 12.35 di ieri, giovedì 13 febbraio, quando gli agenti della centrale operativa di via Fatebenefratelli avrebbero segnalano alle pattuglie in servizio la posizione di una Fiat Panda rubata poco prima intorno alle ore 11:00 da un box. L'auto sarebbe stata rintracciata dalla proprietaria grazia al geolocalizzatore della compagnia assicurativa.

I poliziotti avrebbero quindi individuato l'auto rubata in via Giordani e intimato al conducente di fermarsi. Questo, però, invece di fermarsi allo stop intimatogli dagli agenti avrebbe accelerato per poi allontanarsi nella direzione di via Gonin. A quel punto, gli agenti avrebbero quindi iniziato l'inseguimento con la Panda nelle vie laterali di via Inganni, in zona Lorenteggio.

Secondo quanto riportato dagli agenti, una volta raggiunti i ragazzi a bordo dell'auto – un ventenne di nazionalità egiziana e un 17enne italiano – questi si sarebbero calati il cappuccio della felpa sul volto per non farsi riconoscere dagli agenti. Durante le perquisizioni, i poliziotti avrebbero poi rinvenuto un coltello pieghevole e un cacciavite, quasi certamente utilizzati per forzare il box e portare via la Panda, che aveva le chiavi inserite nel cruscotto. Alla fine della vicenda, il 20enne è stato arrestato per resistenza e il secondo è stato, invece, denunciato.