Ignorano l'alt della polizia e scappano contromano per viale Zara a Milano: 2 arrestati, altri 2 in fuga La polizia locale ha arrestato un 30enne e un 37enne per resistenza a pubblico ufficiale. I due si trovavano a bordo dell'auto che ieri, 25 giugno, dopo aver ignorato l'alt degli agenti è fuggita anche contromano per viale Zara a Milano. Gli altri due che erano a bordo sono riusciti a fuggire.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 30enne e un 37enne sono stati arrestati nella giornata di ieri, mercoledì 25 giugno, con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale dopo un lungo inseguimento per le strade di Milano. I due, che viaggiavano insieme ad altri due soggetti che sarebbero riusciti a far perdere le loro tracce, avrebbero ignorato l'alt della polizia locale e avrebbero cercato di seminare le pattuglie della polizia locale guidando ad alta velocità anche contromano. All'interno dell'auto sarebbe stata trovata una piccola quantità di hashish.

L'inseguimento è andato in scena nel pomeriggio del 25 giugno nella zona Nord di Milano. Una pattuglia della polizia locale avrebbe notato un'auto con quattro persone a bordo girare in piazzale Lagosta e gli agenti avrebbero deciso di fermarli per un controllo. La Ford Puma, però, invece di accostare ha accelerato. I fuggitivi avrebbero, poi, provato a seminare gli agenti proseguendo ad alta velocità e contromano verso viale Zara.

La corsa è terminata poco più avanti, in viale Lunigiana, quando l'auto è stata bloccata dalle pattuglie della polizia locale. Gli agenti sono riuscito a bloccare subito il conducente e uno degli occupanti della vettura, mentre gli altri due sono riusciti a far perdere le proprie tracce scappando a piedi. I primi due, un 30enne e un 37enne entrambi della provincia di Napoli e con numerosi precedenti per rapina e reati contro il patrimonio, sono stati tratti in arresto con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L'auto usata per la fuga è stato sequestrato ai fini di confisca perché usato per commettere reato. Al suo interno è stata trovata una piccola quantità di hashish.