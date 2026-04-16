Prova a scappare dai carabinieri ad Arese e investe un militare: 25enne arrestato, si cerca il complice

I carabinieri hanno arrestato un 25enne ad Arese (Milano) per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane avrebbe provato a scappare dai militari dopo averne investito uno.

Un 25enne è stato arrestato nella serata di ieri, mercoledì 15 aprile, ad Arese (nella Città Metropolitana di Milano) al termine di un inseguimento con i carabinieri. Il giovane, accusato di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, avrebbe investito con l'auto un militare impegnato in un pattugliamento di routine e, dopo aver urtato diverse vetture parcheggiate, avrebbe provato a scappare dalle Gazzelle. Durante la perquisizione, sono state trovate nella sua vettura 14 dosi di cocaina pronte per essere vendute. Con lui c'era un passeggero, che però è riuscito a scendere dal veicolo e a scappare tra le vie della città ed è al momento ricercato.

Stando a quanto riferito dai carabinieri, una pattuglia della Stazione di Arese era impegnata in un pattugliamento di routine, quando, dopo le 19 del 15 aprile, ha notato un'auto sospetta transitare per le vie della città con due persone a bordo. Quando i militari si sono avvicinati accennando un controllo, il passeggero ha aperto la portiera e si è dileguato a piedi facendo perdere le proprie tracce, mentre il guidatore ha accelerato. Il conducente avrebbe provato ad aprirsi un varco per scappare, urtando tre veicoli parcheggiati e travolgendo un carabiniere che stava cercando di fermarlo.

La sua fuga, però, è terminata poco dopo con lo schianto contro l'autoradio dei carabinieri, della quale ha danneggiato la parte anteriore. Si tratta di un 25enne di origine marocchina che, perquisito, è stato trovato in possesso di 14 dosi di cocaina già confezionate e 70 euro in contanti. Il carabiniere investito, invece, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Sacco di Milano dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di cinque giorni.

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Il 25enne è stato, quindi, tratto in arresto con le accuse di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso le camere di sicurezza dei carabinieri della Compagnia di Rho, a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa del processo con rito direttissimo. I militari ora sono sulle tracce del complice fuggito.