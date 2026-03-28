Scappa dalla polizia per 50 chilometri in autostrada e finisce in un campo: arrestato 20enne con 2 kg di cocaina

Un 20enne è stato arrestato dopo un inseguimento iniziato a Lodi e terminato nelle campagne piacentine. Il giovane aveva in auto 2 chili di cocaina e 600 euro in contanti.

L’auto usata dal 20enne per scappare (foto da polizia di Stato di Lodi)

Una fuga di 50 chilometri, iniziata a Lodi e terminata a Pontenure (in provincia di Piacenza), è terminata con l'arresto di un 20enne. Il giovane, ieri mattina, non si era fermato all'alt intimatogli dagli agenti della Squadra Mobile lodigiana, ma la sua corsa si è conclusa nei campi piacentini. A bordo della sua auto, i poliziotti hanno trovato oltre 2 chilogrammi di cocaina, già suddivisa in panetti, e più di 600 euro in contanti. Dopo gli accertamenti di rito, il 20enne è stato trasportato in carcere, in attesa del processo per direttissima.

L'episodio è andato in scena nella tarda mattinata di ieri, venerdì 27 marzo. Stando a quanto riferito dalla Questura di Lodi, i poliziotti della Squadra Mobile avrebbero intimato l'alt a una Opel che procedeva in modo incerto, ma il giovane alla guida, un 20enne di origine marocchina e senza precedenti penali, avrebbe subito accelerato imboccando l'entrata dell'autostrada A1 in direzione Sud. Durante l'inseguimento tra i caselli di Lodi e Piacenza, il giovane avrebbe invaso più volte le varie corsie di marcia zigzagando tra i veicoli e utilizzando anche la corsia di emergenza, cercando di seminare le pattuglie della polizia di Stato.

Uscito nei pressi di Pontenure, gli agenti della polizia stradale di Guardamiglio gli avrebbero intimato di nuovo l'alt. A quel punto, sentendosi circondato, il 20enne avrebbe provato una manovra disperata entrando in un cantiere, sfondando le recinzioni, abbattendo una barriera laterale e lanciandosi lungo una scarpata per provare a scappare con l'auto nei campi vicini all'autostrada.

Non riuscendo più a proseguire la corsa, il ragazzo è sceso dal veicolo e ha provato ad allontanarsi a piedi, ma dopo alcune centinaia di metri è stato raggiunto e bloccato dagli agenti all’interno di una vecchia cascina. All'interno dell'auto sono stati trovati oltre 2 chili di cocaina, suddivisi in panetti termosaldati per cercare di eludere i cani antidroga, e oltre 600 euro in contanti.