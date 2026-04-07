Tende un agguato all’ex al parco e la colpisce con calci e pugni: 45enne arrestato, era già stato denunciato

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Un 45enne è stato arrestato dalla polizia di Stato di Brescia con l'accusa di lesioni aggravate e denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per guida sotto l’effetto di sostanza psicotrope. Stando a quanto ricostruito, l'uomo ha teso un agguato all'ex compagna aggredendola mentre passeggiava in un parco cittadino e colpendola con calci, pugni e schiaffi. Durante la fuga, è stato raggiunto dagli agenti che in auto gli hanno trovato svariate dosi di cocaina. Il questore di Brescia ha emesso nei suoi confronti la misura cautelare dell'ammonimento.

A telefonare al numero unico per le emergenze 112 è stata la stessa donna vittima dell'aggressione. In lacrime, ha raccontato di essere stata aggredita dal suo ex compagno che, in quel momento, si era dato alla fuga. Mentre a tutte le pattuglie della Squadra Volante della polizia di Stato presenti sul territorio veniva fornita la descrizione dell'uomo, alcuni poliziotti hanno prestato soccorso alla vittima e richiesto l'intervento urgente del personale medico-sanitario del 118. La donna, colpita al viso, alla testa e al collo, è stata poi trasportata alla Poliambulanza di Brescia per le cure del caso.

La vittima ha raccontato ai poliziotti di aver notato l'ex compagno nascosto dietro un cespuglio del parco dove si era recata per una passeggiata con il cane. L'uomo, un 45enne calabrese residente in città, era già stato denunciato dall'ex compagna per varie aggressioni e si sarebbe avvicinato a lei con intenti minacciosi. Dopo avergli urlato di allontanarsi e averlo avvistato che avrebbe chiamato le forze dell'ordine, la donna è stata raggiunta dal 45enne che l'ha spinta a terra e colpita più volte. La donna ha anche spiegato di vivere ormai da tempo una situazione di profondo disagio perché, a causa della dipendenza dalle droghe del 45enne e della sua ossessiva gelosia, subiva sistematiche aggressioni fisiche e verbali.

Gli agenti hanno intercettato e bloccato il 45enne mentre viaggiava a bordo della sua auto per le vie della città. Durante la perquisizione, sono state trovate svariate dosi di cocaina che, secondo gli investigatori, erano destinate a essere vendute. Lui stesso avrebbe, poi, ammesso di averne fatto uso quel giorno. Così è stato sanzionato e denunciato alla Procura per spaccio e guida sotto l’effetto di sostanza psicotrope, inoltre è stato tratto in arresto per lesioni aggravate.