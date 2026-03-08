milano
video suggerito
video suggerito

La picchia con una spranga di ferro, la minaccia di morte e la violenta per ore: 43enne arrestato

L’aggressione e la violenza sessuale si sono verificate a Osio Sotto, nella Bergamasca, a casa di un 43enne che avrebbe picchiato e stuprato una 26enne che si è rifiutata di consumare droga con lui.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Francesca Caporello
0 CONDIVISIONI
Foto di repertorio
Foto di repertorio

Un uomo di 43 anni è stato arrestato dai carabinieri di Osio Sotto (Bergamo) con l'accusa di violenza sessuale e detenzione di stupefacenti. Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni diffuse, l'uomo la notte tra il 26 e 27 febbraio scorso avrebbe abusato per ore di una ragazza di 26 anni nella propria abitazione. La donna si sarebbe rifiutata di consumare droga insieme al 43enne, e così lui l'avrebbe prima colpita con una spranga di ferro tanto violentemente da farle perdere i sensi, poi l'avrebbe trascinata in bagno e sotto minaccia di morte l'avrebbe stuprata ripetutamente. 

Stando sempre a quanto si apprende, solo nel pomeriggio del giorno dopo, quando l'uomo si è allontanato, la 26enne sarebbe riuscita a dare l'allarme usando un cellulare trovato a casa del suo aggressore. Sul posto sono intervenuti immediatamente sia i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure del caso alla ragazza e poi l'hanno trasportata in ospedale, e i carabinieri della locale stazione di servizio.

I militari nell'abitazione hanno trovato 82 grammi di cocaina, 10 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e 730 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio. Avrebbero sequestrato tutto, così anche i vestiti della ventiseienne e due sciabole inguainate, compatibili con la descrizione della spranga utilizzata per colpire la vittima.

Leggi anche
Tiene in casa 47 chili di cocaina e altri 151 di hashish dal valore di oltre 6 milioni di euro: 30enne arrestato

A seguito dell'udienza di convalida, il gip ha convalidato l'arresto per il 43enne e ha applicato la custodia in carcere, sia per il reato di illecita detenzione di stupefacente, sia per il reato di violenza sessuale.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Allarme bomba al tribunale di Milano, 4 chiamate partite dallo stesso luogo: "Voglio evitare che ci siano morti"
Nessun ordigno è stato trovato, controlli negativi
Verifiche sulle udienze che dovevano essere svolte ieri
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views