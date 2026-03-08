La picchia con una spranga di ferro, la minaccia di morte e la violenta per ore: 43enne arrestato

L’aggressione e la violenza sessuale si sono verificate a Osio Sotto, nella Bergamasca, a casa di un 43enne che avrebbe picchiato e stuprato una 26enne che si è rifiutata di consumare droga con lui.

Un uomo di 43 anni è stato arrestato dai carabinieri di Osio Sotto (Bergamo) con l'accusa di violenza sessuale e detenzione di stupefacenti. Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni diffuse, l'uomo la notte tra il 26 e 27 febbraio scorso avrebbe abusato per ore di una ragazza di 26 anni nella propria abitazione. La donna si sarebbe rifiutata di consumare droga insieme al 43enne, e così lui l'avrebbe prima colpita con una spranga di ferro tanto violentemente da farle perdere i sensi, poi l'avrebbe trascinata in bagno e sotto minaccia di morte l'avrebbe stuprata ripetutamente.

Stando sempre a quanto si apprende, solo nel pomeriggio del giorno dopo, quando l'uomo si è allontanato, la 26enne sarebbe riuscita a dare l'allarme usando un cellulare trovato a casa del suo aggressore. Sul posto sono intervenuti immediatamente sia i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure del caso alla ragazza e poi l'hanno trasportata in ospedale, e i carabinieri della locale stazione di servizio.

I militari nell'abitazione hanno trovato 82 grammi di cocaina, 10 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e 730 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio. Avrebbero sequestrato tutto, così anche i vestiti della ventiseienne e due sciabole inguainate, compatibili con la descrizione della spranga utilizzata per colpire la vittima.

A seguito dell'udienza di convalida, il gip ha convalidato l'arresto per il 43enne e ha applicato la custodia in carcere, sia per il reato di illecita detenzione di stupefacente, sia per il reato di violenza sessuale.