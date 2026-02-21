milano
Violenta una donna di 29 anni, 57enne finisce ai domiciliari: l’allarme lanciato dal compagno della vittima

Una donna di 29 anni è stata violentata da un uomo di 57 anni ad Alzano Lombardo (Bergamo). Il 57enne è agli arresti domiciliari.
A cura di Ilaria Quattrone
Una donna di 29 anni ha raccontato di essere stata violentata sessualmente da un uomo di 57 anni. I fatti sono accaduti ad Alzano Lombardo, un comune che si trova in provincia di Bergamo. La vittima è stata portata in ospedale dal compagno, che ha così lanciato l'allarme.

Il 57enne, già noto alle forze dell'Ordine e residente ad Alzano Lombardo, è finito agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. 

La violenza sessuale

Il quadro ricostruito dai carabinieri ha permesso di accertare che nella notte tra il 13 e il 14 febbraio 2026, l'uomo avrebbe portato la 29enne nella sua abitazione. I due si conoscevano già. Il 57enne, approfittando delle condizioni di vulnerabilità della vittima data da una pregressa assunzione di alcol, avrebbe abusato di lei. A lanciare l'allarme è stato il compagno della donna, che le ha prestato i primi soccorsi e ha immediatamente contattato il numero unico di emergenze 112.

L'arresto del 57enne

Una volta raggiunta la vittima, i soccorritori l'hanno portata immediatamente all'ospedale Bolognini di Seriate dove è stato attivato il percorso rosa che consente di fornire assistenza alle vittime di violenze. Nel frattempo, i carabinieri si sono subito attivati e hanno immediatamente ricostruito la dinamica dell'accaduto.

Gli elementi raccolti hanno permesso di risalire all'identità del 57enne, che è stato deferito dalla Procura di Bergamo. I magistrati lo hanno sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. Al momento dovrà rispondere dell'accusa di violenza sessuale aggravata.

