Ai domiciliari con braccialetto elettronico per violenza sessuale esce di casa senza permesso: arrestato

Un uomo di 57 anni agli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, con l'accusa di violenza sessuale è stato arrestato per evasione dopo essere stato sorpreso dai carabinieri fuori casa senza alcuna autorizzazione. L'episodio si è verificato nella giornata di ieri, venerdì 27 febbraio, ad Alzano Lombardo, piccolo comune in provincia di Bergamo.

Secondo quanto si apprende, l'uomo era stato denunciato per violenza sessuale due settimane prima, a seguito di una presunto abuso avvenuto la notte del 14 febbraio nei confronti di una 29enne del posto. L'uomo stava riaccompagnando a casa la ragazza, ubriaca, ma invece di farla scendere sotto casa, avrebbe allungato la strada e l'avrebbe violentata, approfittando proprio dello stato di incoscienza in cui versava per l'alto tasso di alcol.

Tuttavia, la ragazza è riuscita a rendersi conto di quanto stava accadendo e appena possibile è andata a sporgere denuncia nella locale caserma dei carabinieri. Dopo la denuncia, il 20 febbraio il gip aveva disposto nei confronti dell'uomo gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, che l'uomo ieri avrebbe appunto violato uscendo dall'abitazione senza dire niente a nessuno. Ma i militari si sarebbero subito accorti del suo spostamento anche grazie alla presenza del braccialetto elettronico, dispositivo di sorveglianza, simile a una cavigliera, utilizzato per monitorare in tempo reale la posizione di soggetti agli arresti domiciliari.

Così alla luce della violazione accertata, ieri mattina i carabinieri della compagnia di Bergamo hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere.