Aggredita e picchiata dal marito, donna finisce in coma: 51enne arrestato per maltrattamenti e lesioni

Dopo essere stata brutalmente aggredita dal marito ed essere stata ricoverata in terapia intensiva, una donna di 49 anni è finita in coma farmacologico. L'uomo, 51enne residente in Val Seriana, è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravissime. Durante l'interrogatorio di garanzia il 51enne si è avvalso della facoltà di non rispondere.

La vicenda

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti risalirebbero al pomeriggio del 17 gennaio scorso, quando, all'interno dell'abitazione di Pradalunga dove i due convivevano, la donna sarebbe stata picchiata dal marito, riportando traumi di gravissima entità. Stando a quanto riferito, le lesioni avrebbero provocato un'insufficienza respiratoria acuta, rendendo necessario l'intervento dei soccorritori del 118 e il ricovero d'urgenza della 49enne all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove si troverebbe tuttora in coma farmacologico.

Dopo il ricovero, sono stati allertati anche i carabinieri di Albino che, coordinati dalla Procura, hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'aggressione. In breve tempo i militari sarebbero riusciti a ricostruire un quadro di maltrattamenti in famiglia protratti nel tempo, fatti di aggressioni fisiche e verbali e di comportamenti vessatori, messi in atto dall'uomo come forma di controllo sulla moglie.

Gli accertamenti sanitari, le testimonianze raccolte e la perquisizione all'interno dell'appartamento di Pradalunga hanno, infatti, escluso cause accidentali delle lesioni, smentendo la versione inizialmente fornita dall'uomo. Per tutti questi motivi, per l'uomo il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere, eseguita il 24 gennaio dai carabinieri di Albino. Il 51enne è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravissime.