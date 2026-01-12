Aggredisce e ferisce la madre con un coltello e minaccia gli altri parenti in casa: 22enne arrestato

I carabinieri hanno arrestato un 22enne di Albano Sant’Alessandro (Bergamo) per lesioni personali. Il giovane avrebbe aggredito e ferito a una gamba la madre usando un coltello a farfalla.

Un 22enne è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Alzano Lombardo e della Tenenza di Seriate con l'accusa di lesioni personali. Stando a quanto ricostruito, lo scorso 8 gennaio il giovane avrebbe aggredito e ferito la madre in casa ad Albano Sant'Alessandro (in provincia di Bergamo) con un coltello e minacciato gli altri familiari. La donna, una 54enne, ha riportato un taglio a una gamba da 15 giorni di prognosi. Il 22enne, invece, è stato condotto in carcere.

La pattuglia dei carabinieri è intervenuta lo scorso giovedì 8 gennaio presso un'abitazione di Albano Sant'Alessandro a seguito di una richiesta arrivata alla Centrale Operativa della Compagnia di Bergamo per una grave situazione di violenza domestica. Arrivati sul posto, i carabinieri hanno trovato una 54enne che si era rifugiata all'interno di una stanza della casa e un 22enne armato di coltello a farfalla. Gli altri familiari erano illesi, ma i segni di danneggiamento erano apparsi evidenti. Il giovane è stato bloccato e l'arma posta sotto sequestro. La donna, madre del 22enne, è stata invece soccorsa e sottoposta a cure per una ferita da taglio alla gamba sinistra. Trasportata all'ospedale Bolognini, è stata dimessa con una prognosi di 15 giorni.

I carabinieri hanno, quindi, tratto in arresto il 22enne per lesioni personali e, dopo gli accertamenti sanitari del caso, lo hanno condotto in carcere. Dopo l'interrogatorio di garanzia, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.