Lite in famiglia degenera, 49enne accoltella il fratello a un fianco: arrestato

I carabinieri di Brescia hanno arrestato un 49enne per lesioni personali aggravate. L’uomo avrebbe ferito il fratello, più giovane di un anno, a un fianco e a una mano con un coltello durante una discussione.

Il coltello sequestrato dai carabinieri di Brescia

Un 49enne è stato arrestato nella giornata di ieri, venerdì 30 gennaio, dai carabinieri di Brescia con l'accusa di lesioni personali aggravate. Stando a quanto ricostruito, durante una discussione avrebbe accoltellato suo fratello, di un anno più giovane, ferendolo a un fianco e a una mano. La vittima è stata medicata in ospedale, dove è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni, mentre il 49enne è stato condotto in carcere.

I carabinieri della Stazione di Brescia-San Faustino sono intervenuti in un'abitazione a Brescia in seguito a una segnalazione di una lite arrivata al 112 nel pomeriggio del 30 gennaio. I militari hanno, quindi, arrestato un 49enne, italiano, con l'accusa di lesioni personali aggravate e i sanitari hanno prestato soccorso a suo fratello, di 48 anni, trasportandolo in codice giallo all'ospedale Poliambulanza. Il 49enne avrebbe, infatti, colpito il fratello minore con un coltello lungo circa 35 centimetri al culmine di una lite esplosa in ambito familiare per motivi futili.

Il 49enne è stato, quindi, condotto nel carcere di Brescia, dove è al momento trattenuto a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha disposto il rito direttissimo. L'arma è stata sequestrata, mentre il 48enne è stato medicato e dimesso con una prognosi di 20 giorni. L'uomo ha riportato ferite al fianco e alla mano sinistra.