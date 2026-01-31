Si scaglia contro un 35enne nel centro di Brescia e lo accoltella al collo: 55enne arrestato per tentato omicidio

La polizia di Stato di Brescia ha arrestato un 55enne per tentato omicidio. Nel pomeriggio del 30 gennaio l’uomo si è scagliato contro un 35enne in via Milano e lo ha ferito più volte al collo con un coltello a serramanico.

(Archivio)

Un 55enne è stato arrestato nel pomeriggio di ieri, venerdì 30 gennaio, dagli agenti della Volante della polizia di Stato di Brescia per tentato omicidio. Stando a quanto ricostruito grazie a numerose testimonianze e alle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona, l'uomo ha aggredito in strada in città un 35enne colpendolo più volte al collo con un coltello a serramanico. I poliziotti hanno bloccato l'aggressore mentre cercava di nascondersi in un bar, mentre la vittima è stata medicata all'ospedale Civile di Brescia.

L'aggressione si è verificata intorno alle 17 del 30 gennaio lungo via Milano, nel centro di Brescia. Un 55enne, bresciano residente in zona e già noto alle forze dell'ordine, si è scagliato contro un 35enne di origine straniera colpendolo ripetutamente al collo con un coltello a serramanico. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni residenti che hanno assistito alla scena e che hanno indicato ai poliziotti intervenuti sul posto il bar dove l'aggressore stava provando a nascondersi. Quando gli agenti lo hanno raggiunto, aveva ancora con sé il coltello e glielo hanno sequestrato. Il 55enne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e il questore Paolo Sartori ha emesso nei suoi confronti un avviso orale di pubblica sicurezza finalizzato alla successiva richiesta di applicazione della sorveglianza speciale.

Il 35enne, invece, è stato medicato dai sanitari arrivati con la massima urgenza con un'ambulanza e un'auto medica ed è stato trasportato all'ospedale Civile di Brescia. Là, l'uomo ha riferito di essere stato aggredito senza alcun motivo. Le indagini degli investigatori continuano per capire se i due si conoscevano e se c'è una spiegazione al gesto del 55enne.