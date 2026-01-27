Entra in ospedale per picchiare la madre ricoverata poi si scaglia contro i medici: denunciato

È entrato in ospedale per picchiare la madre ricoverata e quando i sanitari hanno cercato di bloccarlo, ha aggredito anche loro con calci e pugni. È successo nell'Istituto Clinico Città di Brescia. Stando alle prime informazioni diffuse, i poliziotti della squadra volanti hanno denunciato un 45enne. L'uomo è risultato essere già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti per reati vari, e già destinatario, in passato, di misure cautelari per violenti maltrattamenti in famiglia.

Secondo quanto si apprende, gli agenti sono intervenuti dopo aver ricevuto una richiesta di aiuto che segnalava una violenta aggressione contro un infermiere, all'istituto clinico Città di Brescia. Una volta sul posto, gli agenti hanno raccolto le testimonianze della vittima, del medico di turno e delle persone che avevano assistito alla aggressione da cui è emerso che l'uomo aveva tentato di accedere alla sala d'attesa e non riuscendo a passare, aveva iniziato a colpire la porta con pugni e spinte, minacciando il personale sanitario presente, poi aveva colpito un infermiere con schiaffi e pugni e quindi si era dato alla fuga. Attraverso la descrizione fornita dalla vittima, gli agenti hanno avviato le ricerche, individuando l'aggressore in via Crocifissa di Rosa, lo hanno bloccato e lo hanno portato negli uffici della questura.

Dagli accertamenti successivi è emerso inoltre che sull'uomo pendeva un provvedimento di divieto di avvicinamento alla madre, ricoverata nella struttura sanitaria, con l'applicazione del braccialetto elettronico. Così, alla luce degli elementi raccolti, non potendo procedere al suo arresto per la trascorsa flagranza di reato, l'uomo è stato denunciato per violenza verso incaricati di pubblico servizio.