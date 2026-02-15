Prende a bastonate la madre e la sorella poi devasta la casa: 22enne denunciato a Brescia

Un 22enne di Brescia è stato denunciato dalla Polizia per lesioni personali dopo essersi scagliato con un bastone contro la madre e la sorella. È stato disposto per lui anche l’allontanamento dalla casa familiare.

Un ragazzo di 22 anni avrebbe preso a bastonate la madre e la sorella per poi scagliarsi, sempre a colpi di bastone, contro i mobili della casa, distruggendo tutto. L'episodio si è verificato qualche giorno fa all'interno di un appartamento in pieno centro a Brescia. L'allarme è stato lanciato dalla ragazza, sorella del 22enne, che divincolandosi dall'aggressione sarebbe riuscita a chiamare la polizia.

Gli agenti, giunti sul posto, avrebbero individuato subito l'appartamento per le forti urla che provenivano. Una volta all'interno, i poliziotti si sarebbero trovati di fronte un appartamento completamente devastato, le due donne in lacrime e sotto shock e il ragazzo ancora in stato di agitazione che alla vista delle divise avrebbe cercato di scappare. Gli agenti però sono riusciti a trattenerlo e fermarlo.

Dalle prime informazioni diffuse, pare che a scatenare la violenza e la rabbia del giovane siano stati alcuni rumori provocati dalla madre e dalla sorella che avrebbero disturbato il suo sonno. Una volta sveglio il 22enne avrebbe prima iniziato a discutere con le due donne, sempre più animatamente, fino a prendere poi un bastone e scagliarsi contro di loro e gli oggetti della casa, alcuni li avrebbe anche lanciati dalla finestra. Solo l'intervento della polizia avrebbe messo fine all'aggressione.

Dal racconto fatto dalle due donne ai poliziotti sarebbe emersa una grave situazione di disagio e di ripetute violenze domestiche. Infatti non sarebbe la prima volta che si verificavano episodi di aggressività da parte del 22enne. Ma mai così gravi che richiedessero addirittura l'intervento delle forze dell'ordine.

Per le bastonate ricevute, le due donne avrebbero riportato diversi ematomi ai polsi e alle braccia, oltre a tumefazioni e abrasioni al volto. Sul posto infatti, oltre alla polizia, sono intervenuti anche i medici del 118 per prestare un pronto intervento e medicare le ferite.

Dai controlli di polizia è emerso infine che il 22enne avesse già precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti. È stato quindi denunciato dalla Polizia per lesioni personali e sottoposto alla misura dell’allontanamento urgente dalla casa familiare. Nei suoi confronti il Questore ha inoltre disposto l’ammonimento.