Uomo accoltellato al collo alla periferia di Milano: 37enne portato in ospedale

Momenti di paura nella serata di oggi, domenica 12 aprile, alla periferia di Milano: un uomo di 37 anni è stato accoltellato al collo in via Palmanova. Ancora sconosciuti dinamica e movente dell'aggressione. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso all'uomo e lo hanno trasportato all'ospedale Niguarda; secondo le prime informazioni, il 37enne non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'aggressione sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso e hanno avviato le indagini per fare piena luce sulla vicenda, i cui contorni sono ancora poco chiari.

Sempre nel capoluogo lombardo, nelle scorse ore, un rider di 29 anni è stato arrestato per tentato omicidio dalla Polizia di Stato dopo aver accoltellato un collega. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, grazie anche all'analisi di un video delle telecamere di videosorveglianza poste in strada, il rider avrebbe estratto il coltello dal portavivande posizionato sulla sua bicicletta e avrebbe colpito il collega, un uomo di 28 anni, in zona Porta Venezia. La vittima è stata raggiunta da 5 fendenti e trasportata, anche in questo caso, al Niguarda; il 29enne, invece, individuato dagli agenti della Polizia di Stato, è stato arrestato e portato nel carcere di San Vittore.