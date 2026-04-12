Rider accoltella un collega 28enne a Milano, arrestato per tentato omicidio: il video dell’aggressione

Un frame delle immagini delle telecamere che hanno ripreso l’accoltellamento del rider in zona Porta Venezia a Milano

Lo scorso 8 aprile un rider di 29 anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio a Milano a seguito di una lite con un collega di 28 anni. Stando a quanto si può osservare dai video delle telecamere diffuse nelle ultime ore, il 29enne avrebbe estratto il coltello dal portavivande della propria bicicletta e avrebbe quindi accoltellato il rider 28enne in zona Porta Venezia.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, la vittima sarebbe stata raggiunta da cinque coltellate, tre alla schiena e due al costato, che non hanno raggiunto un polmone solo per pochi centimetri. Secondo i medici dell'ospedale Niguarda che lo hanno medicato, se non fosse stato soccorso in tempo sarebbe morto. Per questo motivo, il 29enne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e al momento si trova nel carcere di San Vittore.

Le immagini dell'aggressione

La lite è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza di piazza Oberdan. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due rider sarebbero arrivati lì per effettuare alcune consegne a domicilio a breve distanza l'uno dall'altro. Per motivi ancora in fase di accertamento, i due avrebbero però iniziato a litigare, arrivando a mettersi le mani addosso davanti ad alcuni testimoni.

Leggi anche Lite tra rider a Porta Venezia finisce a coltellate: 28enne arrestato per tentato omicidio

È allora che il 29enne sarebbe risalito sulla propria bicicletta per allontanarsi, ma l'altro lo ha bloccato. Così il 29enne – ora in arresto – ha tirato fuori un coltello da ostriche e ha accoltellato il collega. Le urla del 28enne sono state udite da un agente in borghese che in quel momento era impegnato insieme ad alcuni colleghi in un servizio antiborseggio a Porta Venezia. Giunti sul luogo dell'aggressione, i poliziotti hanno quindi ricostruito quanto accaduto e arrestato il 29enne per tentato omicidio. Nel frattempo, il 28enne è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda e secondo il referto dei medici, nonostante la prognosi di 30 giorni, il rider ha rischiato di morire.