Semina il panico su bus e metro e accoltella 2 ragazzi, arrestato 15enne a Milano: aveva una lama di 21 centimetri

Un 15enne è stato arrestato per lesioni personali aggravate dopo aver seminato il terrore a bordo di un autobus e un convoglio della metro di Milano. Accoltellati due ragazzi.

Un ragazzo di 15 anni italiano è stato arrestato ieri sera, venerdì 23 gennaio, per lesioni personali aggravate dai militari del nucleo radiomobile di Milano, dopo aver seminato il terrore a bordo di un autobus e un convoglio della metro di Milano. Nel corso dell'aggressione, il 15enne ha accoltellato due ragazzi.

La vicenda

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i carabinieri sono intervenuti prima in piazza Bottino, nel mezzanino della metropolitana linea verde "Lambrate", perché due minorenni erano stati aggrediti con un coltello e soccorsi da personale del 118 per le gravi lesioni riportate alle gambe.

I militari hanno rintracciato il minorenne, che subito dopo l'aggressione si è spogliato del giubbino nascondendolo nello zaino ed è fuggito a bordo di un bus Atm dove ha minacciato i passeggeri impugnando una roncola con una lama di 21centimetri nascosta sotto la felpa.

I carabinieri hanno rintracciato il mezzo pubblico sul quale viaggiava il giovane, bloccandolo e sequestrando l'arma che il ragazzo aveva nascosto sullo stesso bus. L'aggressione era nata da una discussione nella fermata metro "Cadorna" tra il quindicenne e le vittime e si era protratta sino alla fermata "Lambrate". I feriti sono stati trasportati al Fatebenefratelli e alla Multimedica di Sesto San Giovanni, con lesioni superiori ai 45 giorni di guarigione. L'arrestato è stato affidato alla madre in regime di detenzione domiciliare in attesa dell'udienza di convalida.