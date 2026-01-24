milano
video suggerito
video suggerito

Semina il panico su bus e metro e accoltella 2 ragazzi, arrestato 15enne a Milano: aveva una lama di 21 centimetri

Un 15enne è stato arrestato per lesioni personali aggravate dopo aver seminato il terrore a bordo di un autobus e un convoglio della metro di Milano. Accoltellati due ragazzi.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Giulia Ghirardi
17 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Un ragazzo di 15 anni italiano è stato arrestato ieri sera, venerdì 23 gennaio, per lesioni personali aggravate dai militari del nucleo radiomobile di Milano, dopo aver seminato il terrore a bordo di un autobus e un convoglio della metro di Milano. Nel corso dell'aggressione, il 15enne ha accoltellato due ragazzi.

La vicenda

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i carabinieri sono intervenuti prima in piazza Bottino, nel mezzanino della metropolitana linea verde "Lambrate", perché due minorenni erano stati aggrediti con un coltello e soccorsi da personale del 118 per le gravi lesioni riportate alle gambe.

I militari hanno rintracciato il minorenne, che subito dopo l'aggressione si è spogliato del giubbino nascondendolo nello zaino ed è fuggito a bordo di un bus Atm dove ha minacciato i passeggeri impugnando una roncola con una lama di 21centimetri nascosta sotto la felpa.

Leggi anche
Molesta un 12enne a bordo di un autobus, arrestato 58enne a Milano

I carabinieri hanno rintracciato il mezzo pubblico sul quale viaggiava il giovane, bloccandolo e sequestrando l'arma che il ragazzo aveva nascosto sullo stesso bus. L'aggressione era nata da una discussione nella fermata metro "Cadorna" tra il quindicenne e le vittime e si era protratta sino alla fermata "Lambrate". I feriti sono stati trasportati al Fatebenefratelli e alla Multimedica di Sesto San Giovanni, con lesioni superiori ai 45 giorni di guarigione. L'arrestato è stato affidato alla madre in regime di detenzione domiciliare in attesa dell'udienza di convalida.

Attualità
Cronaca
Lombardia
17 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Davide Lacerenza: “Bevevo 30mila euro di champagne al mese, ora mangio i broccoli. Wanna Marchi? La mia maestra”
"Sono stato tra i primi strip-man d'Italia": Davide Lacerenza e i principi della notte di Milano
"Stefania Nobile? Molti la vedono come il diavolo, ma se il diavolo è al tuo fianco puoi fare di tutto"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views