Lite in famiglia, 17enne accoltellato in provincia di Milano: è grave

Un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato all’apice di una lite familiare che si è verificata a Paullo (Milano). Il 17enne è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.

Foto di repertorio

Nel corso della mattina di oggi, mercoledì 4 febbraio, un ragazzo di 17 anni di origini sudamericane è stato ferito con diverse coltellate all'apice di una lite che si è verificata a Paullo, un piccolo comune in provincia di Milano.

L'arrivo dei soccorsi e l'avvio delle indagini

Sul posto dell'aggressione sono intervenuti i soccorritori del 118 inviati da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) della Lombardia. Dopo aver prestato le prime cure, gli operatori sanitari hanno deciso di trasportare il ragazzo all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso e con la massima urgenza. Stando a quanto riferito, nonostante le sue gravi condizioni, il 17enne non si troverebbe in pericolo di vita.

Insieme ai soccorritori sono intervenuti anche i carabinieri che hanno subito avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda, identificare le persone coinvolte e capire le cause che hanno portato all'aggressione. Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, il 17enne sarebbe stato accoltellato nel corso di una lite familiare.

Articolo in aggiornamento