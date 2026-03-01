Accoltellato vicino alla stazione di Lecco, 20enne in gravissime condizioni: arrestato 25enne

Un ragazzo di 20 anni è stato accoltellato da un 25enne nei pressi della stazione ferroviaria di Lecco. Il giovane è stato trasferito in ospedale in gravissime condizioni.

Un ragazzo di 20 anni è stato accoltellato nei pressi della stazione ferroviaria di Lecco. In seguito all'aggressione, che si è verificata nel corso della serata di ieri, sabato 28 febbraio, il 20enne è stato trasferito in ospedale in gravissime condizioni. Nel frattempo, i carabinieri hanno arrestato un 25enne, ritenuto il presunto responsabile dell'accaduto.

Dall'aggressione all'arresto

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, la colluttazione si sarebbe verificata intorno alle ore 23:00 di ieri sera. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 23:13 a bordo di un'ambulanza e un'automedica in codice rosso (con la massima urgenza). Insieme a loro, sono stati allertati anche i carabinieri del comando di Lecco.

Stando a quanto ricostruito sino a questo momento, l'aggressione si sarebbe verificata all'incrocio tra piazza Lega Lombarda e via Sassi, poco lontano dalla stazione ferroviaria, quando – per motivi ancora al vaglio delle forze dell'ordine – un 25enne avrebbe accoltellato un 20enne al torace al culmine di una lite. Una volta giunti sul posto e constatate le gravi condizioni del giovane, i soccorritori hanno deciso di trasferire il 20enne all'ospedale di Lecco dove si trova tuttora in prognosi riservata.

Nel frattempo, l'intervento dei carabinieri ha permesso di rintracciare il presunto autore della colluttazione e trovare un coltello a serramanico nelle vie circostanti, quello verosimilmente usato per l'aggressione. Il 25enne è stato quindi arrestato e portato presso la casa circondariale di Lecco a disposizione dell'autorità giudiziaria.