È morto il 20enne accoltellato al cuore alla stazione di Lecco, arrestato 25enne: l’ipotesi dell’omicidio

È morto in ospedale il 20enne che era stato accoltellato nei pressi della stazione di Lecco. Si aggrava così la posizione del 25enne arrestato perché ritenuto il presunto responsabile.

Foto di repertorio

È deceduto questa mattina, lunedì 2 marzo, in ospedale il ventenne di origini egiziane che è stato accoltellato nei pressi della stazione ferroviaria di Lecco nella tarda serata di sabato scorso. Il ragazzo, colpito al cuore con un coltello a serramanico, era stato trasportato in ospedale in fin di vita. Con la morte del 20enne si aggrava anche la posizione del ragazzo di 25 anni arrestato perché ritenuto il presunto responsabile dell'accaduto: l'accusa a suo carico è stata riqualificata da lesioni gravissime a quella di omicidio volontario.

Dall'aggressione al ricovero

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti fino a questo momento, l'aggressione si sarebbe verificata intorno alle 23:00 dello scorso 28 febbraio all'incrocio tra piazza Lega Lombarda e via Sassi, poco lontano dalla stazione di Lecco, quando un 25enne avrebbe accoltellato il 20enne al culmine di una lite tra più persone.

Una volta lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 inviati da Areu, l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia, a bordo di un'ambulanza e un'automedica in codice rosso (con la massima urgenza). Constatate le gravi condizioni del 20enne, i soccorritori hanno quindi deciso di trasferirlo all'ospedale più vicino di Lecco dove è stato ricoverato. È lì che, questa mattina, il giovane ha perso la vita: troppo grave la ferita riportata nella colluttazione.

Sul luogo dell'aggressione, sono intervenuti anche i carabinieri del comando provinciale di Lecco che hanno avviato le indagini. In breve tempo i militari sono riusciti a fermare il presunto responsabile e a rinvenire il coltello a serramanico in una via vicino alla colluttazione. Il 25enne è stato quindi arrestato e portato nel carcere di Lecco.