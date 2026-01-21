Aggressione e rapina nella notte in viale Abruzzi a Milano: 24enne accoltellato a una gamba

Un ragazzo di 24 anni è stato accoltellato a una gamba durante un tentativo di rapina da parte di un uomo che poi si è dato alla fuga. L’aggressione è avvenuta questa notte, all’una, in viale Abruzzi a Milano.

Un ragazzo di 24 anni, di origine peruviana, è stato aggredito e rapinato nella notte in viale Abruzzi, nei pressi di piazzale Loreto, a Milano. Come confermato a Fanpage.it da fonti investigative l'episodio si sarebbe verificato questa notte, mercoledì 21 gennaio, intorno all'una, all'altezza di viale Abruzzi 58. Stando alle prime informazione diffuse il 24enne sarebbe stato aggredito e accoltellato a una gamba durante un tentativo di rapina da parte di un uomo che poi si è dato alla fuga.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi: un'automedica e un'ambulanza del 118, inviati da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia). I soccorritori hanno prestato le prime cure al 24enne e poi l'hanno trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda. La ferita alla gamba gli avrebbe fatto perdere molto sangue, per questo le sue condizioni sono serie ma non gravissime come sembrava in un primo momento. Ad ora è ancora ricoverato in ospedale ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Sul luogo dell'aggressione sono intervenuti anche i carabinieri di Milano che al momento stanno indagando per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e soprattutto stanno cercando di rintracciare l'aggressore, di cui al momento non si hanno notizie. Per questo verranno visionate prima di tutto le telecamere di videosorveglianza della zona e si cercherà di risalire ai movimenti dell'aggressore.