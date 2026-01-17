milano
Strattonano una anziana e poi la buttano a terra per derubarla: un ladro fermato dai passanti e arrestato

Una donna è stata aggredita in via Palmanova a Milano: è stata strattonata fino a cadere a terra ed è stata derubata. Uno dei due ladri è stato fermato dai passanti e arrestato.
A cura di Ilaria Quattrone
Una donna è stata aggredita e rapinata a Milano. L'episodio è avvenuto lungo via Palmanova, nel quartiere Crescenzago. Due uomini hanno avvicinato la vittima, un'anziana di 85 anni, mentre stava camminando sul marciapiede. L'hanno strattonata talmente forte da farla cadere a terra e le hanno derubato il portafogli, che stava mettendo nella sua borsa. Dopo aver preso la refurtiva, hanno provato a fuggire. Sono stati fermati però da alcuni passanti.

L'85enne, infatti, ha iniziato a gridare. Le sue urla hanno quindi attirato l'attenzione di alcune persone che si trovavano in strada. Queste sono subito intervenute per aiutarla. Un passante è riuscito poi a bloccare uno dei due ladri. L'uomo è stato circondato e trattenuto fino a quando non è arrivata una volante della polizia. Gli agenti lo hanno così arrestato e portato negli uffici del Commissariato. Lì, è stato identificato. Il ladro sarebbe un uomo di 36 anni, cittadino algerino, che sarebbe irregolare in Italia e avrebbe alcuni precedenti.

Dopo tutte le operazioni, è stato trasferito nel carcere San Vittorio di Milano dove è in attesa di essere interrogato. Nel frattempo, la donna è stata trasferita al pronto soccorso dell'ospedale più vicino in codice verde. Fortunatamente non è in pericolo di vita: ha riportato alcune lievi ferite. Nessuna notizia invece del complice del 36enne. L'uomo è ancora ricercato dalle forze dell'ordine.

