Difende un amico da una rapina a Milano, accoltellato 15enne: è grave

Un ragazzo di quindici anni è stato accoltellato da un uomo che ha tentato di rapinare l’amico del ragazzino. I fatti sono accaduti a Milano.
A cura di Ilaria Quattrone
Il luogo in cui è avvenuta l’aggressione in viale Sarca a Milano
Il luogo in cui è avvenuta l’aggressione in viale Sarca a Milano

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 5 gennaio 2026, si è verificata un'aggressione in viale Sarca a Milano. Un ragazzo di soli quindici anni è stato accoltellato mentre difendeva un amico da una rapina. La vittima è in gravi condizioni, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Il rapinatore è scappato ed è ricercato.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'aggressione è avvenuta nel parchetto che si trova di fronte al centro commerciale Bicocca Village in viale Sarca. Il ragazzino di soli quindici anni si trovava lì con un amico. Quest'ultimo, passate le 17, è stato vittima di un tentativo di rapina da parte di un uomo che ha provato a sottrargli il giubbotto. Il quindicenne, che risiede a Cologno Monzese, è intervenuto per difendere l'amico e si è rimediato alcune coltellate.

Il rapinatore si sarebbe scagliato contro e lo avrebbe colpito al torace, al volto dove ha sfregiato parte del labbro e al fianco sinistro. Poi, è fuggito. Il ragazzino illeso ha chiamato subito i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 che, dopo aver fornito le prime cure del caso, lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale Niguarda. Fortunatamente non è in pericolo di vita. 

Nel frattempo, i carabinieri del nucleo Radiomobile e della compagnia Porta Monforte hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. I militari hanno provato a raccogliere tutti gli elementi necessari a identificare l'aggressore, che è ancora ricercato. Hanno ascoltato alcuni testimoni e ovviamente l'amico vittima della tentata rapina. Hanno inoltre acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza.

