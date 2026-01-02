Stacca un dito a morsi a un 25enne a Milano: arrestato un 24enne

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 24 anni è stato arrestato nel pomeriggio di martedì 30 dicembre 2025 perché accusato di aver aggredito un 25enne a Milano. Nello specifico, gli ha staccato il dito a morsi mentre si trovavano lungo via Comasina, vicini al capolinea della linea gialla della metro M3.

Ad arrestarlo sono stati gli agenti della polizia locale. A loro, il 24enne ha spiegato che, mentre si trovava sulla via con un amico, ha incrociato per caso il 25enne. Tra i tre sarebbe nata una discussione: per i due amici, il 25enne avrebbe rubato loro una bicicletta. La lite è presto degenerata: sarebbe infatti nata una colluttazione, che è poi culminata con il morso al dito medio della mano sinistra del 24enne.

Non solo gli ha staccato a morsi la parte superiore della falange, ma avrebbe spruzzato anche una sostanza urticante. Dopodiché sarebbe scappato. Il 24enne e l'amico, attorno alle 15, sono riusciti a fermare una pattuglia della polizia locale. Gli agenti hanno allertato gli operatori sanitari del 118. I medici hanno trasferito il ferito in codice giallo alla Multimedica di Sesto San Giovanni dove è stato dimesso con l'amputazione della falange e una prognosi di venti giorni.

Nel frattempo gli agenti hanno trovato l'aggressore, che ha provato a scappare. Un agente è riuscito a bloccarlo, ma il 25enne lo ha spinto a terra e preso a calci. Altri due investigatori sono intervenuti, lo hanno bloccato e portato negli uffici della polizia locale dove è stato identificato. Per lui è scattato il fermo per lesioni personali gravi. L'agente ferito è stato trasferito in ospedale: per lui è stata prevista una prognosi di dieci giorni.