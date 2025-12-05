Accoltella all’addome e al petto un ragazzo di 19 anni in piazza Duomo a Milano: arrestato un 21enne

A Milano un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato in piazza Duomo ed è stato ricoverato con urgenza. Per questo episodio è stato arrestato un 21enne.

(Archivio)

Avrebbe accoltellato un ragazzo di soli 19 anni in piazza Duomo a Milano: è questa l'accusa nei confronti di un ragazzo di 21 anni che, sabato 29 novembre, è stato fermato dagli agenti della polizia di Stato nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura. Il ragazzo, che ha precedenti di polizia, è accusato di tentato omicidio.

Facciamo un passo indietro. I fatti sono avvenuti il 25 novembre scorso. Il 19enne è stato accoltellato all'addome e al torace vicino al Mc Donald's che si trova in piazza Duomo. Sono intervenuti subito le forze dell'ordine, che tra l'altro sono in presidio in piazza, e gli operatori sanitari del 118. I paramedici, dopo averlo stabilizzato sul posto, lo hanno trasferito con estrema urgenza all'ospedale Fatebenefratelli. Lì, è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Se non si fosse intervenuti tempestivamente, il ragazzo sarebbe morto. Nel frattempo sono partite le indagini.

Gli agenti della squadra mobile – specificatamente quelli della sezione reati contro la persona – hanno analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza e ascoltato alcune persone che erano presenti al momento dei fatti. E, grazie a tutto questo, sono riusciti a risalire all'identità del 21enne. Sembrerebbe che vittima e presunto aggressore si conoscessero già. Tra i due nei giorni precedenti all'episodio ci sarebbero stati diversi litigi – forse per alcuni motivi legati a una presunta gelosia – che sarebbero culminati nell'accoltellamento. Il 21enne è stato poi localizzato in provincia di Bologna, precisamente a Valsamoggia dove si era nascosto dal fratello.

Per questo motivo è stato il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bologna a convalidare il provvedimento di fermo e, sempre per lo stesso, è stato trasferito nel carcere di Bologna.